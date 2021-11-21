Правительство направило ЕАО почти 900 млн рублей на подготовку к отопительному сезону

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 895 млн рублей Еврейской автономной области для подготовки инфраструктуры региона к отопительному сезону и оплаты коммунальных платежей бюджетных организаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Эти деньги позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании правительства 17 ноября Мишустин подчеркивал недопустимость перебоев с теплом, водой и электричеством.

Как отметили в пресс-службе, в целом регионы готовы к отопительному сезону. "Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам", - следует из сообщения.

Как сообщил на заседании правительства 17 ноября глава Минстроя Ирек Файзуллин, регионы получили более 196 млрд рублей на подготовку к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг. По словам министра, готовность к осенне-зимнему периоду объектов достигает 99,9%, запасы топлива в регионах сформированы с превышением норматива: по углю - 103%, по жидкому топливу - 117%.