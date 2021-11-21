Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артиста РФ, педагог Валерий Гаркалин будет похоронен 23 ноября на Миусском кладбище в Москве, где покоится его супруга, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГИТИСа.

"С 11:00 до 13:00 гражданская панихида в Учебном театре ГИТИС по адресу: Большой Гнездниковский пер., д. 10. <…> В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Валерий Гаркалин 2 октября был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке. В субботу стало известно, что актер умер, ему было 67 лет.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других. В 1990-х годах выступал на сцене театра-студии "Человек" (Московский драматический театр "Человек"), с 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Известен по работам в кино, на его счету - съемки в десятках фильмов. Среди наиболее известных ролей - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год), братья-близнецы в комедии "Ширли-мырли" (1995 год).

С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Был профессором кафедры эстрадного искусства, руководителем мастерской.