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ТАСС на МКС

Командир отряда космонавтов вручил Александру Мисуркину удостоверение спецкора ТАСС

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Замначальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) - командир отряда космонавтов Олег Кононенко вручил удостоверение спецкора ТАСС космонавту Александру Мисуркину. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Командир Отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко вручил космонавту-испытателю Александру Мисуркину удостоверение специального корреспондента ТАСС", - написал Рогозин в Twitter.

К публикации прикреплена фотография, на которой запечатлены Кононенко, Мисуркин и удостоверение ТАСС.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияТАСС на МКС
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