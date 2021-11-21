{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса "Спутником V"

Актриса сообщила, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". <...> [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", - сказала она в интервью телеканалу НТВ, отвечая на соответствующий вопрос.

Актриса уточнила, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.

10 ноября в посольстве РФ в Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония, в ходе которой Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил ей и ее сыну российское гражданство. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.

Теги
Пандемия COVID-19
Завершился сезон регистраций брака в метро Москвы
Последние в этом сезоне свадьбы провели на станции "Маяковская"
Читать полностью