Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса "Спутником V"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". <...> [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", - сказала она в интервью телеканалу НТВ, отвечая на соответствующий вопрос.

Актриса уточнила, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.

10 ноября в посольстве РФ в Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония, в ходе которой Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил ей и ее сыну российское гражданство. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.