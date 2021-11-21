Талибы рассчитывает на помощь мирового сообщества в борьбе с наркоманией

КАБУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) рассчитывает на помощь мирового сообщества в борьбе с наркоманией. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС назначенный талибами заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар.

"Наши возможности в борьбе с наркоманией ограничены. Отчасти это объясняется тем, что прошлое правительство не вело сбор статистических данных должным образом и истинный масштаб проблемы нам до сих пор не известен, - подчеркнул Омар. - Мы рассчитываем на помощь мирового сообщества в борьбе с употреблением наркотиков".

Отметив, что наркомания в Афганистане может представлять угрозу для стран всего региона, он сообщил, что начиная с 15 августа этого года, когда талибы пришли к власти, "по меньшей мере 5 тыс. человек отправлены в больницы для принудительного лечения от наркомании. Большая часть из них были жителями Кабула". При этом, добавил Омар, около 3 тыс. человек уже находились на лечении со времен правительства Ашрафа Гани. По словам замминистра, талибы намерены бороться с употреблением наркотиков в Афганистане, поскольку оно идет в разрез с исламскими ценностями, которые пропагандирует движение "Талибан".

По данным ООН, в 2020 году в Афганистане площадь земель, используемых для незаконного культивирования опиумного мака, увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году, на исламскую республику приходилось 85% общемирового производства опиума. Число наркозависимых среди взрослого населения в Афганистане составляет порядка 2,4 млн человек, или 12,6% от взрослого населения страны.