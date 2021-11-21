Новую гостиницу построили на территории комплекса "Золотые пески" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Инвестор вложил более 300 млн рублей в строительство новой гостиницы на территории туристско-рекреационного комплекса "Золотые пески" в Дагестане. В планах компании строительство второго более крупного комплекса, сообщили в воскресенье в правительстве региона.

"В настоящее время в проект вложено более 300 млн рублей: завершено строительство и обустройство четырехэтажной гостиницы на 100 койко-мест и ресторана на 60 посадочных мест, построен открытый бассейн, спортивная и детская площадки, благоустроена территория. Также здесь продолжается строительство семиэтажного гостиничного комплекса на 320 койко-мест с крытым бассейном", - говорится в сообщении на официальном сайте республиканского правительства.

Инвестиционный проект реализует компания ООО "Сэйвер-М", в аренду инвестору предоставлен участок площадью 1,7 га. Представитель компании отметила, что в планах у инвестора есть строительство большого аквапарка на территории комплекса, для этого необходимо развитие инфраструктуры на территории и дополнительно четыре-пять га земли.

"[Председатель правительства республики] Абдулпатах Амирханов дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам. В частности, Минтуризма Дагестана поручено в оперативные сроки разработать предложения по дальнейшему использованию территории ГБУ "Золотые пески", ее развитию и возможности привлечения инвесторов. Также поручено проработать вопросы развития инвестиционной площадки "Золотые пески" в части подведения необходимой инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Ранее глава республики сообщал журналистам, что власти Дагестана планируют привлечь частных инвесторов для создания курортной инфраструктуры на берегу Каспийского моря между городами Избербаш и Дагестанские Огни. По данным правительства региона, в республике фактически не обустроено более 530 км морского побережья, при этом около 200 км побережья имеет значительный потенциал по созданию прибрежных рекреационных зон и современных средств размещения.