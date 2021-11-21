{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Обновлено 

В ЕС заявили, что кризис на польско-белорусской границе обретает геополитические очертания

Как отметил глава агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери, в Литве, Греции, Италии и Испании работает 2 тыс. пограничников, а на одном из постов в Польше только три сотрудника

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Обращение Польши за помощью к вооруженным силам стран НАТО для урегулирования кризиса на границе с Белоруссией говорит о переходе кризиса в геополитическую плоскость. Такое мнение высказал исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

На эту тему
"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов
"Чувствуем себя как на войне".

"Польша и Великобритания - члены НАТО. Это показывает, что, возможно, речь идет о геополитике, нежели о попытках чистого урегулирования миграционных потоков", - заявил он, отвечая на утверждение журналиста о том, что Польша не желает широкого присутствия пограничников Frontex и предпочла поддержку 150 британских военных.

По его словам, в Литве, Греции, Италии и Испании работает 2 тыс. европейских пограничников, в то время как на одном из пограничных постов в Польше на границе с Белоруссией только три сотрудника. Леггери подчеркнул, что это не означает, что Варшава не сотрудничает с Frontex.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что инженерная рота британских вооруженных сил прибудет в Польшу для помощи в починке ограждений на польско-белорусской границе. Как отмечает Леггери, сейчас на польско-белорусской границе дежурят 25 тыс. военнослужащих и пограничников.

Запросы беженцев

Беженцы, прибывающие в Польшу с территории Белоруссии, могут рассчитывать на рассмотрение своих заявок на убежище, отказ будет противоречить правилам ЕС, заявил Леггери. 

Он добавил, что видит некую двойственность в действующих правилах приема беженцев. Так, Шенгенский кодекс гласит, что пересечение границы между пограничными пунктами нелегально, но при этом европейские правила допускают, что любой нуждающийся в международной помощи должен иметь доступ к убежищу. "Как совместить эти два постулата? Я задал этот вопрос Еврокомиссии еще в августе, поскольку нам требуются разъяснения", - заявил он.

"Если люди, которые подают запрос на убежище в Польше, получают отказ, принимается решение об их удалении с территории [страны]. Возвращение в их страну может проводиться на добровольной основе или же принудительно. К настоящему моменту мы поддержали Польшу, организовав 13 рейсов для 62 иракцев, прибывших этим летом", - продолжил исполнительный директор Frontex.

Леггери уточнил, что, по данным польских властей, такая же мера может потребоваться еще для 1,5-1,7 тыс. человек. Он заверил, что Frontex окажет поддержку в организации рейсов из Варшавы в Багдад и уже запросил поддержку Еврокомиссии в переговорах с иракскими властями.

Теги
БелоруссияИракИспанияВеликобританияГрецияИталияЛитваПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
В аэропорту Джелалабада приземлился первый за 20 лет гражданский самолет
По данным телеканала Afghanistan International, самолет с гуманитарным грузом прибыл из Ирана
Читать полностью