В ЕС заявили, что кризис на польско-белорусской границе обретает геополитические очертания

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Обращение Польши за помощью к вооруженным силам стран НАТО для урегулирования кризиса на границе с Белоруссией говорит о переходе кризиса в геополитическую плоскость. Такое мнение высказал исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche .

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"Польша и Великобритания - члены НАТО. Это показывает, что, возможно, речь идет о геополитике, нежели о попытках чистого урегулирования миграционных потоков", - заявил он, отвечая на утверждение журналиста о том, что Польша не желает широкого присутствия пограничников Frontex и предпочла поддержку 150 британских военных.

По его словам, в Литве, Греции, Италии и Испании работает 2 тыс. европейских пограничников, в то время как на одном из пограничных постов в Польше на границе с Белоруссией только три сотрудника. Леггери подчеркнул, что это не означает, что Варшава не сотрудничает с Frontex.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что инженерная рота британских вооруженных сил прибудет в Польшу для помощи в починке ограждений на польско-белорусской границе. Как отмечает Леггери, сейчас на польско-белорусской границе дежурят 25 тыс. военнослужащих и пограничников.

Запросы беженцев

Беженцы, прибывающие в Польшу с территории Белоруссии, могут рассчитывать на рассмотрение своих заявок на убежище, отказ будет противоречить правилам ЕС, заявил Леггери.

Он добавил, что видит некую двойственность в действующих правилах приема беженцев. Так, Шенгенский кодекс гласит, что пересечение границы между пограничными пунктами нелегально, но при этом европейские правила допускают, что любой нуждающийся в международной помощи должен иметь доступ к убежищу. "Как совместить эти два постулата? Я задал этот вопрос Еврокомиссии еще в августе, поскольку нам требуются разъяснения", - заявил он.

"Если люди, которые подают запрос на убежище в Польше, получают отказ, принимается решение об их удалении с территории [страны]. Возвращение в их страну может проводиться на добровольной основе или же принудительно. К настоящему моменту мы поддержали Польшу, организовав 13 рейсов для 62 иракцев, прибывших этим летом", - продолжил исполнительный директор Frontex.

Леггери уточнил, что, по данным польских властей, такая же мера может потребоваться еще для 1,5-1,7 тыс. человек. Он заверил, что Frontex окажет поддержку в организации рейсов из Варшавы в Багдад и уже запросил поддержку Еврокомиссии в переговорах с иракскими властями.