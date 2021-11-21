В аэропорту Джелалабада приземлился первый за 20 лет гражданский самолет

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Первый спустя 20 лет гражданский самолет совершил в воскресенье посадку в аэропорту города Джелалабад, административном центре восточной провинции Нангархар. Об этом сообщил местный телеканал Afghanistan International со ссылкой на представителей местных властей.

По его информации, воздушное судно с гуманитарным грузом прибыло из Ирана. В город, в частности, были доставлены шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов. Это уже девятый самолет с гуманитарной помощью, направленный иранскими властями в Афганистан за последние три месяца.

Как уточнили в руководстве провинции, в ближайшее время джелалабадский аэропорт полностью возобновит работу для внутренних и международных пассажирских рейсов.

После того как боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), контролировавшие большую часть Афганистана в 1996-2001 годах, были выбиты в конце 2001 года из всех ключевых городов страны бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США, аэропорт Джелалабада стал использоваться для военных нужд. Воздушная гавань была переоборудована в передовую оперативную базу НАТО.

15 августа нынешнего года в ходе масштабной операции талибов по установлению контроля над Афганистаном Джелалабад полностью перешел под контроль радикалов.