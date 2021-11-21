В Хорватии почтили память советских солдат по случаю 77-летия Батинской битвы

ЗАГРЕБ, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства в Хорватии почтили память погибших советских солдат и возложили венки к памятникам в регионе, где 77 лет назад проходила Батинская битва. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в диппредставительстве РФ в Загребе.

"Провели мемориальные мероприятия, посвященные 77-летию Батинской битвы в городе Бели-Манастир и в населенном пункте Батина. К представителям посольства и аппарата военного атташе присоединились местные антифашисты и неравнодушные граждане", - отметили в российской дипмиссии.

Делегацию в рамках памятных мероприятий возглавил посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко, которого сопровождал военный атташе России в республике Геннадий Можаев, а также сотрудники диппредставительства и аппарата военного атташе.

С 11 по 22 ноября 1944 года в ходе кровопролитных боев воинам Красной армии удалось форсировать Дунай и освободить хорошо укрепленный плацдарм в районе села Батина. Боевая операция проводилась под командованием Маршала Советского Союза Федора Толбухина с целью создания условий для наступления сил фронта в рамках Будапештской операции. Погибли более 1 тыс. военнослужащих, многие из которых остались неизвестны. Батинская битва считается самым крупным сражением Второй мировой войны на территории Югославии. В ноябре 1947 года в ознаменование очередной годовщины битвы был воздвигнут 27-метровый обелиск в честь погибших солдат Красной армии.