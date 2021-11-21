СМИ: полиция стала закрывать доступ на площади в центре Рима

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. Полиция Рима стала закрывать доступ на центральные и популярные у молодежи площади и улицы из-за слишком больших сборищ людей. Как сообщает в воскресенье агентство ANSA , ряд улиц были перекрыты в субботу вечером и ночью в районе Трастевере, а также в историческом центре и ряде мест, таких как Понте Мильвио, квартал Сан-Лоренцо, где сосредоточены ночные заведения.

Относительно теплая погода в Риме позволяет находиться на улице даже ночью. Для посещения питейных заведений на открытом воздухе не требуется ковид-сертификат, что прошлой ночью привело к большим сборищам людей без соблюдения дистанции. Муниципальная полиция была вынуждена вмешаться, поясняет агентство.

В Италии, как и в других европейских странах, растет число случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе число новых инфицированных в стране впервые с мая превысило 10 тыс. Последний раз пики заражений - до 40 тыс. в сутки - регистрировались год назад, что привело к введению серьезных ограничительных мер и частичного локдауна на рождественские праздники. По прогнозам и расчетам специалистов, пик заражений - около 20-30 тыс. в сутки - придется на рождественский период.

Как сообщают СМИ, правительство прорабатывает ограничительные меры, которые, однако, не должны касаться вакцинированных. В частности, говорится о введении ограничений для непривитых. Кроме того, рассматривается возможность выдачи грин-пасса на основании результата теста на коронавирус только для прохода на рабочее место. В министерстве инфраструктуры и транспорта опровергли, что ковид-сертификат будет введен для проезда на общественном транспорте.

В субботу во многих итальянских городах вновь прошли акции противников ковид-сертификатов. Так, манифестация на территории древнего ипподрома Большого цирка в Риме собрала около 4 тыс. человек. Сообщалось, что почти все они были без масок. В Милане около 200 участников предприняли попытку устроить манифестацию на центральной площади Дуомо, однако она была пресечена правоохранительными органами. Власти запретили проведение шествий и манифестаций в исторических центрах городов. Согласно последнему распоряжению МВД, любые протесты должны носить статичный характер с соблюдением всех мер безопасности и норм по нераспространению коронавируса, а также проходить вдалеке от торговых улиц.