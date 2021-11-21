Работы по реконструкции здания самарского цирка планируют начать в 2022 году

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции здания самарского цирка должны начаться в 2022 году, сообщил в воскресенье губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.

"Во время строительства Дворца спорта часто спрашивали, когда сделаем цирк. В следующем году приступим к реконструкции", - написал Азаров.

Также будет модернизирован Краеведческий музей им. Алабина, построен третий пусковой комплекс театра юного зрителя "Самарт", кроме того, планируется завершить строительство крутого футбольного манежа, также начнется возведение планетария, рассказал Азаров.

Здание самарского цирка на 2 185 мест было построено в августе 1969 года. Разговоры о реконструкции цирка начались с 2007 года, в дальнейшем цирк несколько раз закрывался из-за нарушений требований пожарной безопасности. В январе 2020 года проект реконструкции был принят дирекцией по строительству. Общая стоимость работ оценивается примерно в 1,2 млрд рублей.

В апреле 2021 года здание цирка было признано объектом культурного наследия, однако в ноябре Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области исключило цирк из списка.