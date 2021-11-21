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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт"

Президент сообщил, что после прививки чувствует себя хорошо
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт".

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"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", - сказал глава государства на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Путин заявил, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации "Спутником Лайт".

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", - рассказал Путин.

В воскресенье он встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

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Путин, Владимир ВладимировичПандемия COVID-19
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