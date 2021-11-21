Путин прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт"

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", - сказал глава государства на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Путин заявил, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации "Спутником Лайт".

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", - рассказал Путин.

В воскресенье он встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.