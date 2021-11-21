В Центре им. Гамалеи рассказали, когда нужно проходить ревакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Повторная вакцинация от новой коронавирусной инфекции возможна и рекомендуется раз в год при благоприятной эпидемиологической обстановке. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"В условиях, когда у нас нет такого большого эпидемиологического подъема, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Логунов сообщил, что эффективность вакцинации от ковида снижается через шесть-восемь месяцев после введения первой дозы, поэтому необходима ревакцинация.

"Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения. И естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, у любого медика - применить ревакцинирующую дозу", - сказал он.

По словам Логунова, эффективность препарата после ревакцинации вырастает в 1,6-2 раза. "И по нашим данным, и по зарубежным данным, и по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню, и больше того, даже где-то в 1,6-2 раза выше, чем после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность", - добавил он.

Кроме того, Логунов сообщил, что действующие российские вакцины от коронавируса при необходимости могут быть заменены новыми разработанными вакцинными штаммами.

"Вирус действительно меняется и, конечно же, у нас на данный момент разработаны все варианты, вызывающие озабоченность. Мы разработали все вакцинные штаммы необходимые. <…> При необходимости, если вдруг мы увидим, что критическим образом снижается эффективность [вакцин от коронавирусной инфекции], мы готовы и будем применять эту наработку", - сказал он.

Ревакцинация двумя дозами

Логунов сообщил, что ревакцинация от ковида двухкомпонентным препаратом может быть показана при особенностях иммунитета, в большинстве случаев достаточно однокомпонентной вакцины.

"Бывают случаи, когда есть иммуносупрессия, есть разные заболевания, связанные со снижением иммунитета, и тогда нужно будет при ревакцинации вводить полный "Спутник V". Но если для этого нет противопоказаний, достаточно ревакцинироваться только "Спутником Лайт", - сказал он.