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Пандемия COVID-19
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Путин решил поучаствовать в испытании назальной формы вакцины от коронавируса

По словам замглавы Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, назальную форму препарата планируют внедрить в ближайшее время после клинических исследований

НОВО-ОГАРЕВО, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин решил принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. О готовности подписаться на эксперимент глава государства заявил на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым.

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По словам ученого, назальную форму препарата планируется внедрить в ближайшее время после клинических исследований.

"Я могу принять участие в этом эксперименте?" - спросил Путин. "Безусловно", - ответил замглавы Центра им. Гамалеи, уточнив, что нужно подписать согласие.

"Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать", - сказал Путин.

Ранее на встрече с Логуновым глава государства рассказал, что прошел в воскресенье ревакцинацию от ковида препаратом "Спутник Лайт" и чувствует себя хорошо.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал директор Центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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