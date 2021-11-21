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Пандемия COVID-19
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В Центре им. Гамалеи заявили, что назальная вакцина показывает минимум побочных эффектов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Назальная вакцина от коронавирусной инфекции показывает минимум пробочных эффектов, ее использование позволит создать дополнительную иммунную защиту в верхних дыхательных путях. Об этом сообщил в воскресенье заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"Это [использование назальной вакцины] удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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По словам замглавы Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, назальную форму препарата планируют внедрить в ближайшее время после клинических исследований
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