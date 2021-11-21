Эксперт: эффективность вакцины от гриппа усиливается при совместной вакцинации от ковида

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Одновременная вакцинация от ковида и гриппа значительно усиливает эффективность гриппозной вакцины. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"Если мы будем говорить об эффективности, мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную и вакцину гриппозную. При таком применении есть всего два сценария: либо вакцины за счет того, что антигены конкурируют, блокирую друг друга, то есть снижают эффективность одна другой, либо <...> есть возможность усиления. Мы показали, что есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при совместной вакцинации с вакциной от COVID-19 "Спутником V", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.