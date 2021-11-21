Путин сообщил, что в России вакцинацию "Спутником V" прошли более 50 млн человек

НОВО-ОГАРЕВО, 21 ноября. /ТАСС/. Более 50 млн россиян привились вакциной "Спутник V", в других странах этот показатель приближается к 120 млн человек. Такие данные привел в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, в мире еще больше: в тех странах, которые ее признали и применяют, - свыше 100 млн, где-то под 120 млн [человек] уже [привились российской вакциной]", - сказал Путин, отметив, что "это большой материал для анализа" эффективности этой прививки.