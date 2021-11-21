СМИ: на севере Италии организуют ковид-вечеринки для антипрививочников

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. Вечеринки с участием заразившихся коронавирусом специально устраивают в северной итальянской области Трентино-Альто-Адидже, чтобы те, кто не хочет прививаться, могли заразиться и таким образом получить ковид-сертификат на основании факта перенесенного заболевания. Об этом пишет в воскресенье газета La Repubblica.

Рассказал о подобных инициативах, угрожающих общественному здоровью, врач Патрик Франзони, который собрал соответствующие свидетельства очевидцев и участников таких вечеринок. В основном в этих встречах участвует молодежь, многие молодые люди полагают, что инфекция менее опасна, чем вакцина. В Альто-Адидже (бывший Южный Тироль, где большинство населения говорит на немецком) один из самых низких по Италии уровень вакцинации. Мода на подобные вечеринки пришла из Германии и соседней Австрии, где антипрививочники прибегают также к подобным методам для получения так называемого грин-пасса, на который имеют право перенесшие ковид.

В Италии, как и в других европейских странах, растет число случаев заражения коронавирусом. На минувшей неделе число новых инфицированных в стране впервые с мая превысило 10 тыс. за сутки. Последний раз пики заражений - до 40 тыс. в сутки - регистрировались год назад, что привело к введению серьезных ограничительных мер и частичного локдауна на рождественские праздники. По прогнозам и расчетам специалистов, пик заражений - около 20-30 тыс. в сутки - придется на рождественский период.

При этом в Италии один из самых высоких процентов вакцинированного населения: около 85% граждан старше 12 лет получили обе дозы, 87% - хотя бы одну дозу. В стране активно начали вводить третью дозу. С понедельника ее смогут получить люди в возрасте от 40 лет.

Число инфицированных в Италии с начала пандемии приближается к полумиллиону. Более 133 тыс. человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. Согласно оценкам из расчета соотношения заболевших и вакцинированных, смертность от ковида среди непривитых в девять раз выше, чем среди привитых (65 на 100 тыс. против 7 на 100 тыс.).