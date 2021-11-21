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Любимова: Русланова своими яркими ролями покорила миллионы зрителей

Глава Минкультуры РФ заметила, что память об актрисе сохранится навсегда

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Народная артистка РФ Нина Русланова покорила сердца миллионов зрителей своими яркими ролями и образами в кино. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Биография Нины Руслановой
Биография Нины Руслановой

Нина Русланова умерла в воскресенье на 76-м году жизни.

"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой <...>. Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою заветную детскую мечту и стать актрисой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа - неповторима и уникальна", - говорится в телеграмме Любимовой.

Министр заметила, что память об актрисе сохранится навсегда.

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга БорисовнаРусланова, Нина Ивановна
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