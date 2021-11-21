Сербский монастырь Хиландар на Афоне закрылся для посетителей

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Сербский православный монастырь Хиландар, находящийся на горе Афон (Греция), закрылся для посетителей в связи с растущим количеством зараженных COVID-19. Об этом в воскресенье сообщил Фонд святого монастыря Хиландар на Афоне.

На сайте фонда появилось объявление об изменении режима приема посетителей. "Из-за растущего числа заболевших коронавирусом в Хиландаре посещения монастыря откладываются на неопределенное время. Обо всех изменениях режима посещений управление монастыря будет заблаговременно оповещать общественность", - говорится в сообщении.

Ранее посещение сербского православного монастыря было возможно только после отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус, сделанного в пограничном с Автономным монашеским государством Святой Горы населенном пункте Уранополис. Теперь из-за распространения инфекции в самом монастыре посещения невозможны.

Хиландар - один из древнейших афонских монастырей в северо-восточной части Афонского полуострова. Он был основан в 1198 году сербским архиепископом Саввой. В XVII веке власти Османской империи переподчинили монастырь Вселенскому патриарху. С посещения монастыря в 1896 году сербским королем Александром Обреновичем началось возрождение и новый расцвет Хиландара.

Хиландар, занимающий в Святогорской иерархии четвертое место, остается важным местом паломничества для прихожан Сербской православной церкви и представляет собой богатейшую сокровищницу и архив средневекового наследия сербского народа. Монастырь непрерывно действует с XII века, и в настоящее время в нем проживает более 50 монахов. Одной из главных достопримечательностей монастыря является виноградная лоза, растущая из гроба св. Симеона на южной стороне храма Введения Пресвятой Богородицы. Симеонова лоза, по преданию, исцеляет от бесплодия.