Эксперт: порядка 200-300 титров антител способны защитить от среднего течения COVID-19

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Порядка 200-300 BAU/мл (единицы международной системы подсчета антител к коронавирусной инфекции, утвержденные ВОЗ) могут обеспечить существенный уровень защиты около 80-90% от среднего течения новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье заявил заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов в эфире телеканала "Россия-1" .

"Порядка 200-300 BAU/мл - это те титры антител, которые обеспечивают существенный уровень защиты, около 80-90%. Скорее даже от среднего течения болезни должно защищать", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Логунов также отметил, что на сегодняшний момент нет определенного титра антител, который смог бы обеспечить защиту организма от заражения коронавирусом. "Потому что есть пусть и редкие случаи, но инфицирования даже на 1 000 и даже на 10 000 BAU/мл. Поэтому от бессимптомного и легкого течения полностью защитный титр очень трудно определить. И, в сущности, он не установлен", - резюмировал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 257,2 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 331 158 случаев заражения, выздоровели 8 024 930 человек, умерли 264 095. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.