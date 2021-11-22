В Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте

С 22 ноября в Татарстане начинает действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) лицам старше 18 лет нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Система пропуска по QR-кодам начала действовать во всем общественном транспорте на территории Татарстана с 22 ноября. Постановление о введении таких мер подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

Как сообщал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда, на входе или на остановках сотрудниками предприятий в спецжилетах. Если QR-код отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство.

Кроме того, будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Вместе с тем, Министерству здравоохранения Татарстана поручено обеспечить наличие QR-кодов о противопоказаниях на выдаваемых медицинских справках, подтверждающих противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции.

Также с 22 ноября 2021 года на автовокзалах, автостанциях запрещена продажа билетов пассажирам старше 18 лет на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения без предъявления QR-кода. Исключение составят межрегиональные перевозки.

Ситуация в регионах

Ряд регионов России ввел частичные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией на общественном транспорте. Так, в Курской области с 21 ноября купить или пополнить транспортную карту льготника для проезда на общественном транспорте можно только при наличии QR-кода, сертификата на бумажном носителе о вакцинации от COVID-19 или справки, подтверждающей перенесенное заболевание не более шести месяцев назад. Воспользоваться льготным проездным в Курской области можно будет с 1 декабря.

С 23 ноября власти Камчатки планируют распространить практику использования QR-кодов на пассажирские перевозки по краю как авиационным, так и наземным транспортом. В пресс-службе окружного правительства отмечали, что QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт на следующие междугородние маршруты межмуниципального сообщения: из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, поселки Эссо, Усть-Камчатск, Октябрьский и Ключи.

В Хабаровском крае с 1 декабря введут использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона.

Законопроект на обсуждении

12 ноября стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Совет Думы направил документы для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов запланировано на декабрь.

В случае принятия закона до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).