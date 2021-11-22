В Петербурге и Ленобласти пройдут памятные мероприятия в честь 80-летия Дороги жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня открытия Дороги жизни - ледовой трассы, соединявшей в годы блокады Ленинград с большой землей, пройдут в понедельник в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как рассказал журналистам председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, к этой дате приурочен концерт в храме, который служил маяком на Дороге жизни, а в музей "Прорыв" будет передан восстановленный автомобиль "Полуторка", поднятый поисковиками со дна Ладожского озера.

"В Кировском районе состоится мероприятие в музее "Прорыв", которому подарят восстановленную "Полуторку", это большое событие. Куратором этого проекта выступает Валентина Ивановна Матвиенко. В Кобоне в храме, который был там и во время войны, и сейчас стоит, наш симфонический оркестр сыграет памятный концерт, потому что именно из Коккорево, который находится во Всеволожском районе, до Кобоны, которая находится в Кировском районе, шла ледовая трасса Дороги Жизни", - сказал Чайковский.

Церковь святителя Николая Чудотворца в Кобоне, построенная в XIX веке на побережье Ладожского озера, столетие служила маяком для рыбаков - в ее крест и шпиль вмонтированы хрустальные пластины. В годы Великой Отечественной войны она была ориентиром водителям, которые ехали по льду из блокадного города. Здесь же был организован эвакуационный пункт. Музыканты Симфонического оркестра Ленинградской области исполнят в храме 22 ноября фрагмент кантаты "Александр Невский" и другие произведения.

Мероприятие, посвященное установке "Полуторки" в музее "Прорыв блокады Ленинграда", пройдет в формате телемоста с включением из Совета Федерации. По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с 2020 года в Кировском районе Ленинградской области проводятся поисковые работы, и в октябре 2020 года со дна Ладожского озера был поднят автомобиль ГАЗ-АА, который использовался для доставки грузов по Дороге жизни.

Марш памяти

В Санкт-Петербурге к 80-летию открытия Дороги жизни подготовлены мероприятия в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и в других учреждениях, планируются акции памяти с участием ветеранов и молодежи. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с памятной датой опубликовал обращение к горожанам.

"Двадцать второго ноября 1941 года в Осиновец прибыла первая автоколонна с хлебом. Подвиг блокадных водителей, которые под бомбежками на легендарных полуторках по льду Ладоги доставляли в город хлеб, дал надежду и силы бороться с врагом. Навсегда в нашей памяти останется подвиг бойцов стрелковых полков, летчиков Ленинградского фронта и Балтийского флота, защищавших Дорогу жизни", - отметил губернатор.

В день 80-летия начала работы ледовой Дороги жизни пройдет марш памяти по маршруту Санкт-Петербург - Осиновец - Дусьево - Кобона - Санкт-Петербург. В нем примут участие представители городского правительства, законодательного собрания Петербурга, общественных организаций ветеранов и блокадников, члены петербургского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". Они возложат цветы к памятнику героям Дороги жизни в поселке Осиновец Ленинградской области, проведут памятные митинги у других мемориалов, осмотрят экспозиции музеев, посвященных подвигу защитников Ленинграда.

В Доме офицеров ЗВО состоится показ уникальной фото- и видеохроники времен Великой Отечественной войны. Программа включает экскурсию, на которой можно будет увидеть фотографии, видеозаписи, инсталляции, подборку газет и журналов времен войны, художественный альбом "Дорога Жизни", а также представление хореографических и поэтических композиций, хоровое пение, выступление цирковых артистов Санкт-Петербурга. В Геральдическом зале учащиеся иконописной школы "Преображение" при больничном храме Военно-медицинской академии представят выставку икон святых воинов "Кто души положит за други своя", сообщила пресс-служба ЗВО.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы единственной транспортной магистрали, соединявшей в годы Великой Отечественной войны блокадный Ленинград со страной через Ладожское озеро. Она действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года: в период навигации доставка продовольствия и эвакуация людей осуществлялись на буксирах с баржами и кораблях, а зимой машины шли по льду. Ледовая трасса, которая официально называлась военно-автомобильная дорога № 101, начала работу 22 ноября 1941 года и использовалась две зимы. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.