Словакия ввела локдаун для непривитых от COVID-19

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса. Об этом сообщило Словацкое радио .

Премьер-министр республики Эдуард Хегер, объясняя данное решение властей, заявил: "Это необходимо сделать, чтобы уменьшить нагрузку на [словацкое] здравоохранение, так как число госпитализированных с ковидом [стремительно] растет. Тот, кто не получил прививку, не сможет посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Для них станут закрыты все общественные мероприятия".

Хегер призвал жителей пятимиллионной Словакии привиться от коронавируса. "Ковид приходит к тем, кто отказался от вакцинации. Поэтому мы вводим локдаун для непривитых", - отметил политик.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что эпидемиологи рекомендовали властям рассмотреть вариант восстановления режима чрезвычайной ситуации в наиболее неблагополучных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции районах Словакии. К ним относятся 54 из 79 районов республики, включая Братиславу.

Между тем, как сообщил ТАСС близкий к словацкому Минздраву источник, в ряде районов республики с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от ковида.