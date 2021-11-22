В Чехии ввели локдаун для непривитых от коронавируса

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели COVID-19, с понедельника действует в Чехии. Данное решение было принято властями в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и стремительно возрастающей нагрузкой на систему национального здравоохранения.

"Ситуация с коронавирусом осложняется. Поэтому было решено ввести меры, направленные на пресечение его распространения. В рестораны, музеи, предприятия оказания услуг и другие общественные места [с понедельника] будут иметь доступ только привитые или переболевшие ковидом", - заявил 18 ноября и.о. премьер-министра республики Андрей Бабиш.

Локдаун для непривитых и не болевших COVID-19 должен, по его словам, продлиться до конца февраля 2022 года. Одновременно в школах республики будет проводиться регулярное тестирование учеников на COVID-19. Предприятия и фирмы также будут обязаны проводить тесты сотрудников, отказывающихся от вакцинации. Затраты на это будут компенсированы из госбюджета.

Правительство рекомендовало учреждениям и компаниям перевести максимальное число сотрудников на режим удаленной работы. Оно обещало фирмам выплачивать финансовую компенсацию за ущерб, который возникнет в период локдауна. Жителей Чехии власти призвали пройти вакцинацию против коронавируса. Особое беспокойство у них вызывает то, что 309 тыс. пожилых чехов отказываются от прививок.

В Чехии, население которой составляют 10,7 млн граждан, на прошлой неделе в течение двух дней фиксировались максимальные показатели новых случаев заражения ковидом за пандемию - почти по 23 тыс. в день. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в республике достигло 1 995 291. Из них вылечились 1 760 057 человек, от осложнений умерли 32 079 жителей.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 6 248 887 жителей. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.