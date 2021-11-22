Эксперт: снижение числа случаев COVID-19 грозит появлением не боящихся антител штаммов

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Резкое снижение числа случаев заражения дельта-вариантом коронавируса может грозить появлением новых штаммов, не подверженных воздействию антител. Такое мнение выразила в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

"Важный вопрос заключается в том, является ли штамм "дельта" окончательным вариантом коронавируса. Похоже, что это действительно так", - сказала эксперт, отметив, что появление новых вариантов, не подверженных воздействию антител, неизбежно сопровождалось бы ослаблением инфекционности вируса. "Сейчас, учитывая инфекционность "дельты", более слабые штаммы не могут распространиться и стать более частыми", - пояснила Баранова.

Опасность, по словам эксперта, заключается в том, что к "распространению менее инфекционных, но не подверженных антителам штаммов" в будущем может привести значительное снижение числа заражений. "Если количество случаев заражения резко упадет, то доступных переносчиков станет больше, конкуренция ослабнет, и другой, пусть и менее заразный штамм, сможет получить возможность для распространения", - указала она, подчеркнув, что такой вариант развития событий предугадать заранее довольно трудно.

С другой стороны, указывает эксперт, есть опасность того, что "дельта" приобретет дополнительные мутации, которые позволяет ей уклоняться от антител. "Но, судя по всему, если бы это было возможно, эти мутации уже появились бы", - считает Баранова, отмечая, что дельта-вариант начал распространение уже довольно давно.

Более заразные, но подверженные воздействию антител мутации штамма "дельта" существенной угрозы не представляют, отметила вирусолог, приведя в пример вариант AY.4.2, обнаруженный ранее в Великобритании. "Он распространяется чуть быстрее классической "дельты", но при этом не уходит из-под антител. Даже если за счет этого он несколько вытеснит "дельту", для человечества это не будет иметь серьезных последствий", - подчеркнула Баранова.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".