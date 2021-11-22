На трассе в Приморье ограничили движение большегрузов из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Движение большегрузных автомобилей на участке трассы Де-Фриз - Седанка - Патрокл во Владивостоке ограничено в понедельник из-за циклона, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

"В настоящее время ограничен въезд большегрузов на территорию города Владивостока, а также движение грузовых автомобилей на участке автодороги Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Также ограничено движение автотранспорта в районе спуска на улице Капитана Шефнера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зависимости от погодных условий и состояния дорог руководство ГИБДД города будет принимать решения об ограничении движения на проблемных участках, а также о привлечении дополнительных сил и средств для обеспечения безопасности дорожного движения.

На 22-23 ноября в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и мокрого снега. Во Владивостоке снег начался в субботу вечером.