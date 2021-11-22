В СФ предлагают разрешить ликвидировать незаконный алкоголь спустя три года после изъятия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сенаторы до конца этого года разработают законопроект, который дает право Росалкогольрегулированию ликвидировать контрафактный алкоголь и оборудование для его изготовления спустя три года после их изъятия, если суд по какой-то причине не принял этого решения. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который является автором инициативы.

"Мы хотим внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство: если суд в течение трех лет по каким-то причинам не принимает решение об утилизации оборудования и продукции, тогда Росалкогольрегулирование на своих складах принимает самостоятельное решение о ликвидации. Мы сейчас заполнили все склады, у нас лежит оборудование и продукция более чем из 700 заводов. Мы несем большие потери на хранение", - сказал Рябухин, добавив, что соответствующий законопроект будет подготовлен до конца года.

По его словам, изъятые контрафактный алкоголь и оборудование для его изготовления в ряде случаев хранятся на складах Росалкогольрегулирования на протяжении нескольких лет. Это, в частности, наносит экологический и экономический ущерб, подчеркнул сенатор. Кроме того, сохраняется риск кражи оборудования и незаконной продукции с территории складов. "В силу того, что представители контрафактного производства алкоголя в судебном порядке оспаривают факт изъятия незаконного оборудования в суде, мы не можем по многим позициям ликвидировать это оборудование. Получается, что иногда год лежит на складах изъятое оборудование и контрафактная продукция. Иногда, два, три, пять лет. Например, изъяли вино, пиво или водку, и за пять лет эти большие емкости с алкоголем начинают подтекать, наносят уже ущерб складским помещениям. У нас на хранение уходит ежегодно 850 млн рублей", - объяснил Рябухин.

Ранее Рябухин сообщил ТАСС, что профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам разработает законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нелегальные производство и оборот алкогольной продукции. Сенаторы предлагают снизить пороговые значения стоимости изъятого контрафактного алкоголя, при которых виновного привлекают к уголовной ответственности.