В ЕАО запретили несколько внутрирегиональных маршрутов из-за циклона

ТАСС, 22 ноября. Сотрудники ГИБДД ввели запрет на движение пассажирских автобусов на внутрирегиональных дорогах в Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с ухудшением погоды, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков, "на дорогах с 08:00 утра (01:00 мск) 22 ноября 2021 года до особого распоряжения закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлениям: г. Биробиджан - г. Облучье; г. Биробиджан - г. Хабаровск; г. Биробиджан - с. Ленинское; г. Биробиджан - с. Амурзет; г. Биробиджан - с. Головино", говорится в сообщении.

Ранее специалисты МЧС предупреждали жителей о надвигающейся непогоде в ЕАО на 22 и 23 ноября в связи с приходом циклона на дальневосточные регионы. Прогнозировался сильный снег, метель, усиление ветра до 20 м/c. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

По информации синоптиков, утром в Биробиджане идет сильный снег, пасмурно, скорость ветра до 13 м/c, температура воздуха - минус 8 градусов.