Адель попросила Spotify убрать функцию "перемешивания" песен при прослушивании ее альбома

ТАСС, 22 ноября. Британская певица Адель обратилась к шведскому сервису Spotify с просьбой отменить установку по умолчанию функции "перемешивания" песен при прослушивании альбомов. О том, что разработчики учли мнение артистки, Адель сообщила в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Наше творчество рассказывает истории, и эти истории стоит слушать так, как мы задумали, - написала певица. - Спасибо Spotify за то, что прислушались".

"Все для Вас", - говорится в комментарии Spotify к записи Адель.

Новый альбом Адель "30" вышел 19 ноября. Еще до выхода альбома одна из его композиций, Easy on Me, возглавила британский чарт синглов и установила рекорд по числу прослушиваний через стриминговые сервисы, а клип на нее посмотрели больше 100 млн пользователей платформы YouTube.

33-летняя Адель входит в число наиболее успешных современных поп-исполнителей. Она 15 раз награждалась престижной музыкальной премией "Грэмми". В 2013 году за песню к одному из фильмов бондианы "007: Координаты "Скайфолл" певица была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус". Прошлый видеоклип певицы (на песню Hello) за пять лет собрал 2,8 млрд просмотров на YouTube.