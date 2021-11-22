В Петропавловске-Камчатском за сутки выпала месячная норма осадков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Около 100 мм осадков выпало за прошедшие сутки в Петропавловске-Камчатском, коммунальные службы устраняют последствия удара стихии, сообщила на оперативном совещании в правительстве региона врио главы города Юлия Иванова.

"Немного более чем за сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 100 мм осадков. Это месячная норма ноября", - сказала она.

По словам Ивановой, в разных районах округа выпадал снег, дождь, местами и то, и другое. Ночью дорожные службы чистили магистральные дороги от снежных заносов, вывозили снег, расчищали тротуары, подрядчики на внутриквартальных проездах освобождали подъезды к школам, детским садам, больницам. Днем коммунальщики продолжили чистить тротуары от гололеда.

Охотоморский циклон подошел к берегам Камчатки 20 ноября. Он принес в южные районы края штормовой ветер, снег и дождь. Его действие на погоду в крае ослабевает. В Петропавловске-Камчатском пасмурно, ветер около 6 м/с. Задержали вылет рейса в Усть-Хайрюзово.