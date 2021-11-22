Военнослужащие ВВО подготовили более пяти тонн сжиженного кислорода для больниц Бурятия

УЛАН-УДЭ, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) подготовили более 5 тонн сжиженного кислорода для больниц Республики Бурятия. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"Свыше 5 тонн сжиженного кислорода подготовлено военнослужащими аэродрома Восточный для городских медучреждений в Бурятии. Получение кислорода организовано в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в пресс-службе.

Кислород на аэродроме вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, которые в повседневной жизнедеятельности используются при обслуживании авиационной техники и для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полета. Медучреждениям кислород будет поставлен в баллонах.

Военнослужащие ВВО имеют опыт оказания помощи медикам Бурятии в условиях пандемии: летом 2021 года, когда в республике был очередной пик заболеваемости коронавирусом, кислород поставлялся в небольших объемах в детскую республиканскую клиническую больницу в городе Улан-Удэ. В настоящее время проблем с обеспечением кислородом в Бурятии нет. Медицинский газ производится на местных предприятиях, а также поставляется из других регионов.

По оперативным данным, в Бурятии зарегистрировано 67 926 случаев заражения COVID-19, из них 235 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 241 пациент. В отделениях реанимации находятся 118 пациентов. "Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 556 коек, занятость коечного фонда составляет 79,7%", - уточнили в правительстве региона.