Мэр Тынды сообщила о смерти легендарного строителя БАМа Александра Бондаря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Строитель Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Герой Социалистического Труда Александр Бондарь умер на 70-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мэр Тынды Марина Михайлова.

"Остановилось сердце Героя Соцтруда, легендарного БАМовца Александра Васильевича Бондаря. Царство небесное славному герою. Соболезную родным и близким. Скорблю вместе с вами", - написала Михайлова.

Александр Бондарь родился в поселке Липовец Липовецкого района Винницкой области Украины. Окончил Винницкий техникум железнодорожного транспорта. В мае 1974 года в составе первой группы бойцов Всесоюзного ударного отряда вертолетом был доставлен на место строительства Байкало-Амурской магистрали. Бригада Бондаря начинала свою работу с вырубки просеки под трассу, его группой уложены рельсы на Северомуйском обходе - уникальном инженерно-техническом комплексе, который называют "золотой пряжкой" БАМа. В августе 1984 года на участке Таксимо - Витим бригада Александра Бондаря установила мировой рекорд скорости укладки железнодорожного полотна: 5 400 метров за сутки.

Команда Бондаря приняла участие в историческом событии - 29 сентября 1984 года на разъезде Балбухта в Читинской области сомкнулись рельсы БАМа. Группы Александра Бондаря и Ивана Варшавского, шедшие навстречу друг другу 10 лет, встретились, ознаменовав открытие сквозного движения поездов на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали.