Эксперт ожидает более выраженного снижения заболеваемости ковидом в РФ к середине декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более выраженное снижение заболеваемости ковидом в России можно будет наблюдать в середине декабря, если население будет соблюдать меры предосторожности, рассказал ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Если будет все дальше так продолжаться, то к середине декабря мы увидим более выраженное снижение заболеваемости, где-то около месяца сейчас будет стабилизация процесса, потом снижение заболеваемости при условии, если все-таки будет контроль за источниками инфекции в плане того, что хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда все будет нормально, Новый год мы встретим нормально", - сказал он.

Тимаков отметил, что ограничения при этом останутся, но они не помешают россиянам полноценно провести праздники. Он также выразил надежду, что введение локдауна в России больше не понадобится.