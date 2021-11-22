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Пандемия COVID-19

Эксперт ожидает более выраженного снижения заболеваемости ковидом в РФ к середине декабря

Врач-инфекционист также выразил надежду, что введение локдауна в России больше не понадобится

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более выраженное снижение заболеваемости ковидом в России можно будет наблюдать в середине декабря, если население будет соблюдать меры предосторожности, рассказал ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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"Если будет все дальше так продолжаться, то к середине декабря мы увидим более выраженное снижение заболеваемости, где-то около месяца сейчас будет стабилизация процесса, потом снижение заболеваемости при условии, если все-таки будет контроль за источниками инфекции в плане того, что хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда все будет нормально, Новый год мы встретим нормально", - сказал он.

Тимаков отметил, что ограничения при этом останутся, но они не помешают россиянам полноценно провести праздники. Он также выразил надежду, что введение локдауна в России больше не понадобится.

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