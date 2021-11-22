Власти Новосибирской области увеличили заполняемость зрительных залов до 70%

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Заполняемость зрительных залов при проведении культурных и спортивных мероприятий в Новосибирской области, которая летом была ограничена до 50%, увеличивают до 70% в связи с высокими темпами вакцинации и снижением заболеваемости.

Об этом сообщил в понедельник во время оперативного совещания правительства губернатор региона Андрей Травников.

"С учетом хорошей компании по вакцинированию считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями и попрошу оперативный штаб, Минюст, Минпромторг подготовить решение о внесении изменений в наши нормативные акты, которые позволили увеличить наполняемость залов с 50 до 70% в объектах культуры, физкультуры и спорта", - сказал Травников.

Вместимость залов кинотеатров, объектов спорта и культуры с 1 июля в Новосибирской области ограничили до не более 50% от общего количества мест. С 12 октября в области введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и госслужающих.