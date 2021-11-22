Руководителям общины Виссариона предъявили уточненное обвинение

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Редькин и руководитель школы при общине Ведерников были арестованы. По данным СК, они привлекали деньги людей, чтобы получить доход от религиозной деятельности. Им были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

ТАСС, 22 ноября. Следователи предъявили уточненное обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), руководителям "Церкви последнего завета" (община Виссариона) Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, задержанным в Красноярском крае осенью прошлого года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале их защиты.

"Всем задержанным по уголовному делу общины Виссариона предъявили уточненное обвинение. Общее обвинение для Торопа С. А., Редькина В. В. и Ведерникова В. О. состоит, как и прежде, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью", - говорится в сообщении. В деле 21 потерпевший, при этом здоровью одного причинен средний вред, пятерым - тяжкий, 14 - моральный вред, следует из обвинения.

Кроме того, Ведерникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, он потратил на собственные нужды 5 млн рублей, выделенных из бюджета на школу общины "Истоки". Все обвинения предъявлены в рамках одного общего уголовного дела. Защита с предъявленными обвинениями не согласна, о чем заявила при его предъявлении, отмечают адвокаты руководителей общины. Официальными комментариями Следственного комитета ТАСС пока не располагает.

Ранее прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр организации расположен в Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края.