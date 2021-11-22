Эксперт: добровольная вакцинация детей от COVID-19 позволит снизить напряжение в обществе

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Вакцинация от коронавируса среди детей пройдет успешнее и вызовет меньшее общественное раздражение, если будет проводиться на добровольной основе. Такое мнение выразила в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

"Мне кажется, что на данном этапе лучше сделать выбор в пользу добровольной вакцинации. В России сейчас 22% родителей готовы добровольно вакцинировать своих детей, и это очень много", - отметила эксперт. Если детей привьют по собственной инициативе 22% родителей, "их примеру могут последовать еще по меньшей мере 10%", считает она.

"Нужно спокойно дать им сделать это - тогда у многих из тех, кто сомневается или не хочет, появится кто-то, кто своего ребенка уже привил, и теперь спит спокойно. Этот факт всех расслабит - люди увидят примеры того, что ребенок вакцинирован и с ним все хорошо", - считает эксперт. "Это позволит снизить градус напряженности в обществе", - отмечает Баранова.

По ее мнению, России и другим странам, которым лишь предстоит провести кампанию по вакцинации детей, следует посмотреть на опыт США. "Он говорит о том, что среди детей в возрасте, например, 12-18 лет вакцинированы лишь около половины, из чего можно сделать вывод о том, что есть довольно большая группа родителей, которые сами вакцинировались под давлением ограничительных мер, но детей своих не прививают", - указала эксперт. Принудительная вакцинация детей, по ее словам, зачастую вызывает лишь общественное раздражение.

В качестве примера эксперт привела ситуацию в штате Калифорния, где с 1 октября не привитые дети, входящие в возрастную группу, допущенную к вакцинации, не могут посещать государственные школы. "Родители, естественно, стоят на ушах, им приходится выбирать между домашним обучением, переездом в другой штат. Родители попросту перегреты, это основная протестная точка, и ее нельзя сбрасывать со счетов", - заключила вирусолог. В США применение вакцин от коронавируса одобрено для детей в возрастных группах от 5 до 11 лет и от 12 до 18 лет.

В настоящее время в Москве проходят клинические испытания вакцины "Спутник М" для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас массовая вакцинация несовершеннолетних в РФ не начата. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, предварительные результаты исследований продемонстрировали безопасность и эффективность препарата. Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что в ведомстве не обсуждается вопрос о допуске в школы только привитых от коронавируса детей.