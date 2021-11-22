Синоптики предупредили о влиянии обширного циклона на Амурскую область

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Амурская область 23 ноября будет находиться под влиянием обширного циклона, который принесет снег, сообщается в понедельник в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Под влиянием обширного восточного циклона Амурская область будет находиться и во вторник, а это значит, что погода остается облачной, на большей части области будет идти снег, на востоке - сильный снег. Местами метели, на дорогах снежный накат", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, 23 ноября северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, порывы в отдельных районах будут достигать 18-23 м/с. Ночью по области воздух прогреется до минус 14 градусов, днем - до минус восьми градусов, местами до минус 15 градусов.