Прокуратура выявила нарушения в работе завода "Омскшина"

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Омская природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила на заводе "Омскшина", одном из крупнейших производителей шин в России, нарушения природоохранного законодательства. Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Омской области, степень очистки выбросов завода в атмосферу и реку Омь ниже необходимой, а жидкие отходы содержат не задокументированные вещества.

В декабре 2020 года Росприроднадзор нашел на "Омскшине" 59 нарушений природоохранного законодательства. Повторная проверка весной 2021 года показала, что завод не устранил 19 нарушений. "Омскшина" - одно из немногих предприятий Омска, которое отказалось заключать с региональными властями соглашение об экосотрудничестве, которое позволило бы представителям Минприроды контролировать соблюдение заводом экологического законодательства.

"Омской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности АО "Омскшина" в сфере соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что степень очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух пылегазоочистными установками от ряда источников, эксплуатируемых АО "Омскшина", не соответствует нормативным документам", - говорится в сообщении. Также установлены факты сброса в реку Омь в составе сточных вод загрязняющего вещества, не предусмотренного разрешительными документами, а также вещества с превышением ПДК.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать "Омскшину" обеспечить необходимую степень очистки выбросов в атмосферу из семи источников и сточных вод. Также ведомство требует или перестать сбрасывать в реку не включенное в разрешительные документы вещество или провести необходимые законом процедуры и обеспечить его нормирование.

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности.