Синоптики: температура воздуха в Москве 22 ноября не поднимется выше нуля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве и Подмосковье 22 ноября не поднимется выше нуля градусов, осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Семенков.

"Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит днем от нуля до минус двух градусов, по области - от нуля до минус пяти градусов", - рассказал метеоролог.

По словам Семенкова, ветер в Москве будет северо-западным, четыре-девять м/с.

"Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 745 мм рт. ст., это немного ниже нормы", - отметил собеседник агентства.