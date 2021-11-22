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Синоптики: температура воздуха в Москве 22 ноября не поднимется выше нуля

По прогнозу, столбики термометров в столице опустятся до минус двух градусов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве и Подмосковье 22 ноября не поднимется выше нуля градусов, осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Семенков.

"Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит днем от нуля до минус двух градусов, по области - от нуля до минус пяти градусов", - рассказал метеоролог.

По словам Семенкова, ветер в Москве будет северо-западным, четыре-девять м/с.

"Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 745 мм рт. ст., это немного ниже нормы", - отметил собеседник агентства.

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