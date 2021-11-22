В Думу внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Текст размещен в думской электронной базе в понедельник.

"Проектом федерального закона <…> предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, установление запрета на распространение таких сведений в СМИ и интернете обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.