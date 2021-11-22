В Казани из общественного транспорта за утро высадили более 500 человек без QR-кодов

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Проверка QR-кодов в общественном транспорте началась в Казани. Как сообщает МУП "Метроэлектротранс" в официальном аккаунте в Telegram , за утро понедельника из подвижного состава высадили уже более 500 человек.

"На 07:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек", - сообщили в предприятии.

Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составила 30 минут.

В метрополитене примерно похожая ситуация - перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.

МУП "Метроэлектротранс" просит пассажиров отнестись к новым ограничениям с пониманием. По постановлению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе.