Пункты вакцинации для сотрудников иностранных консульств открыли в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Пункты вакцинации для сотрудников консульств и работающих иностранцев открыли в Новосибирской области. Они работают на базе трех медучреждений региона, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

"С сегодняшнего дня мы начинаем вакцинацию работников иностранных консульских учреждений на территории Новосибирской области, а также иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Новосибирской области. Учитывая, что у нас почти все работают в городе, мы открыли три пункта вакцинации на базе первой поликлиники и шестнадцатой поликлиники, и Обской центральной городской больницы", - сказал он.

В Новосибирске находятся генконсульства ФРГ и Узбекистана, консульство Украины и вице-консульство Киргизии.