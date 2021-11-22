{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: дельта-штамм коронавируса мог самоликвидироваться в Японии

Согласно теории японских ученых, в геноме штамма накопилось слишком много мутаций, которые привели к изменению в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса, отмечает издание Sankei Shimbun

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Исследователи из Университета Ниигаты в центральной части Японии предположили, что распространение дельта-штамма нового коронавируса в стране могло прекратиться вследствие его самоликвидации. Об этом говорится в материале, размещенном в понедельник в газете Sankei Shimbun.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно теории японских ученых, в геноме штамма накопилось слишком много мутаций, которые привели к изменению в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса. В связи с этим белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как следствие, его самоликвидацию.

Крупный всплеск числа заражений коронавирусом в Японии был зафиксирован в конце июля - начале августа, когда в Токио проходила Олимпиада. В стане регулярно обновлялся антирекорд суточного прироста количества инфицированных, однако к сентябрю положение значительно улучшилось. Сейчас в Японии наблюдается существенный спад эпидемии - 21 ноября, например, было зафиксировано всего 143 новых случая инфицирования. Это порядка 1% от пиковых показателей конца августа.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
Только на острове: чем уникальна Куба
Сделано на Кубе - это про ром от кантинерос, про сигары и их торседоров, про чудеса тюнинга, передовую медицину, жемчужных крокодилов и про людей, у которых все это есть
Только на острове: чем уникальна Куба
Читать полностью