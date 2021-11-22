В парках столицы стали чаще встречаться краснокнижные животные

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Редкие животные, занесенные в Красную книгу Москвы, стали чаще встречаться на столичных природных территориях. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С начала года специалисты Мосприроды провели более 270 учетов на природных территориях столицы. Среди краснокнижных животных чаще всего стали встречаться заяц-русак, лиса, еж, бобр, а также серая неясыть, длиннохвостая синица, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник", - говорится в сообщении.

Лисицу обыкновенную можно встретить в Битцевском лесу, ландшафтном заказнике "Бутовский", фаунистических заказниках "Братеевская пойма", "Долгие пруды", природных заказниках "Северный" и "Долина реки Сетунь", парках "Царицыно", "Останкино", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово". Сову средних размеров - серую неясыть - видели в "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино", она занесена в Красную книгу под второй категорией редкости. А ушастая сова, отличающаяся пучками перьев на голове, чаще всего появлялась в комплексном заказнике "Зеленоградский", фаунистическом заказнике "Братеевская пойма", Битцевском лесу и природно-историческом парке "Москворецкий.

Ежей обыкновенных, внесенных в столичную Красную книгу под второй категорией, чаще всего удавалось увидеть в природно-историческом парке "Царицыно", лесопарке "Кусково", комплексных заказниках "Зеленоградский" и "Алтуфьевский", а также в природно-исторических парках "Измайлово", "Косинский", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", "Москворецкий", "Битцевский лес" и "Останкино". Заяц-русак, которому присвоена первая категория редкости, чаще стал появляться в "Зеленоградском", в таких парках, как "Измайлово", "Москворецкий", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", а также на территории памятника природы "Серебряный бор", в фаунистическом заказнике "Долгие пруды", природном заказнике "Северный" и Бутовском лесопарке. Также в Битцевском лесу был замечен заяц-беляк. Он сравнительно меньше зайца-русака и с более короткими задними лапами и ушами, предпочитает более открытые пространства. Ему присвоена вторая категория по квалификации Красной книги Москвы.

За имеющими третью категорию редкости речными бобрами наблюдали в заказнике "Долина реки Сетунь" района Ново-Переделкино, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино" "Москворецкий", в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный бор" и в фаунистическом заказнике "Братеевская пойма". Отмечается, что в пойме реки Алешинки бобры построили самую большую плотину в столице.

Длиннохвостую синицу (ополовника), внесенную в Красную книгу Москвы под третьей категорией, заметили на территории парков "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Битцевский лес" и "Царицыно", а также природного заказника "Долина реки Сетунь", в комплексном заказнике "Зеленоградский", лесопарке "Кусково", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни" в Куркине, фаунистическом заказнике "Долгие пруды", природном заказнике "Северный", ландшафтном заказнике "Бутовский". Она отличается своим очень длинным хвостом, а второе свое название получила из-за формы своего тела, напоминающего половник.

Также в столичных парках встречались ястреб-тетеревятник, один из крупнейших пернатых хищников в России и ястреб-перепелятник - более мелкий хищник, по размеру меньше вороны. "Тетеревятники отмечаются во всех крупных лесопарках столицы. Так, их можно заметить в природно-исторических парках "Царицыно", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", на территории природного заказника "Долина реки Сетунь" и в ландшафтном заказнике "Бутовский". А перепелятника отметили в комплексном заказнике "Зеленоградский", Серебряном бору, на территории комплексного заказника "Алтуфьевский", в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", а также в ландшафтном заказнике "Бутовский", - отмечается на портале.