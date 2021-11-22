Судьба жильцов выставленного на торги дома в Новосибирске будет решаться с собственником

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска не имеет законных оснований для предоставления жилья гражданам, зарегистрированным в общежитии обанкротившегося опытного завода, которое ранее было выставлено на торги вместе с жильцами. Жильцы не подпадают под условия Жилищного кодекса РФ, сообщили ТАСС в мэрии города.

Общежитие опытного завода в Новосибирске, где зарегистрированы 44 жителя, выставили на торги за 9,3 млн рублей. В приемной конкурсного управляющего предприятия Аркадия Зырянова, который выступает организатором торгов, ТАСС уточнили, что дальнейшая судьба жильцов дома будет решаться при переговорах с новым собственником.

"В данной ситуации жители общежития по ул. Ветлужская, 3 не относятся ни к одной из указанных категорий нанимателей (предусмотренных Жилищным кодексом РФ). Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в полномочия которого входят вопросы распоряжения жилыми помещениями маневренного фонда и обеспечения соблюдения порядка заселения, не имеет законных оснований для предоставления <...> жилого помещения маневренного фонда", - рассказали в мэрии.

22 жильца общежития состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. "Жилые помещения по договору социального найма будут предоставлены гражданам, состоящим на учете при подходе очереди", - добавили в городском управлении.

Новосибирский "Опытный завод" создан в 1959 году и являлся филиалом Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Предприятие занималось выпуском специального оборудования и приборов для институтов новосибирского Академгородка. В 2017 году завод был признан банкротом по требованию ФНС.