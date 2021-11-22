Скульптуры Эрнста Неизвестного разыграют на аукционе "Екатерининской ассамблеи"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Скульптуры Эрнста Неизвестного "Равновесие" и "Человек, рвущийся сквозь стену" стали лотами аукциона благотворительного вечера проекта "Екатерининская ассамблея", который пройдет 10 декабря в Екатеринбурге. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

"Директор ООО "Малышева-73" Игорь Заводовский передал в качестве лота уникальную бронзовую скульптуру авторства Эрнста Неизвестного "Равновесие". <…> Генеральный директор ОАО "Центральный Универмаг (Пассаж)" Константин Погребинский выставил на аукцион бронзовую скульптуру Эрнста Неизвестного "Проходящий сквозь стену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скульптура "Равновесие" ранее неоднократно выставлялась в крупнейших музеях России. Она представляет собой обнаженную мужскую фигуру, стоящую на одной ноге на прямоугольном постаменте. В 1990-е годы Неизвестный создал цикл работ "Человек, рвущийся сквозь стену", посвященный крушению коммунизма. "В октябре 1996 года на выставке графики Эрнста Неизвестного в ГМИИ имени А. С. Пушкина посетителей у входа встречала скульптура "Человек, проходящий сквозь стену" из коллекции первого президента России Б. Н. Ельцина. Эта скульптура была посвящена его "проходу сквозь стену" на последних выборах. На скульптуре имеется личная подпись автора", - также рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в качестве лота гостям ассамблеи будет предложена ложа на четыре персоны в Большой театр на праздничные показы балета "Щелкунчик" в декабре-январе, ее выставила аудиторско-консалтинговая фирма КПМГ.

Также в числе лотов будут представлены футболка с автографами сборной России по футболу на Евро-2020 и скульптура основателя династии Демидовых - Никиты Демидова. Кроме того, на аукционе будет выставлена часть инсталляции екатеринбургского художника Ромы Бантика - композиция "Пятый элемент".

О проекте

Проект "Екатерининская Ассамблея" - благотворительное мероприятие по сбору средств среди промышленников и предпринимателей Свердловской области - реализуется с 2011 года, проводится по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера "Екатерининская Ассамблея" становится благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут в пользу выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За десять лет проведения Екатерининской Ассамблеи на реализацию социально важных проектов благотворительных фондов и некоммерческих организаций направлено более 220 млн рублей.