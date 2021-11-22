В Морозовской больнице возросло число неродственных трансплантаций костного мозга

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Количество неродственных трансплантаций костного мозга увеличилось в Морозовской детской больнице. С начала 2021 года московские врачи сделали более 20 таких операций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, неродственные трансплантации костного мозга составляют 20% от общего количества таких операций в Морозовской больнице. Важность заключается в том, что они позволяют значительно увеличить шансы пациентов на выздоровление.

"Благодаря гранту мэра Москвы в Морозовской больнице специалистам удалось увеличить количество <...> трансплантаций костного мозга от неродственных доноров в семь раз - с трех в 2019 году до 23 в 2021-м. Теперь для подобных операций полностью отсутствует необходимость в привлечении сторонних средств", - сказала Ракова.

Трансплантация костного мозга - сложный метод лечения целого ряда заболеваний крови, первичных иммунодефицитов, наследственных нарушений обмена веществ, нейродегенеративных, аутоиммунных и некоторых онкологических заболеваний. Для трансплантаций донорский костный мозг доставляется в отделение из различных регистров как из России, так и из-за рубежа. Для пациентов с редкими вариантами антигенов гистосовместимости приходится искать доноров по всему миру, но в большинстве случаев ими становятся граждане России.

В Морозовской больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Его открыли в 2018 году, оборудовав для пациентов 10 стерильных боксов. Трансплантации в больнице финансируются за счет бюджета столицы и проводятся пациентам с постоянной пропиской в Москве. С начала 2021 года врачи выполнили уже 62 трансплантации костного мозга у детей. Всего с момента открытия отделения здесь провели 163 трансплантации.