Участники экспедиции с арестованного в Дании научного судна РФ направляются в Калининград

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участники научной экспедиции перемещены с арестованного в Дании научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" на борт "Академика Николая Страхова", который направляется в порт Калининграда. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале Минобрнауки.

"Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" на борт "Академика Николая Страхова" и направляются в порт Калининграда", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в министерстве, на борту "Академика Иоффе" находится 61 человек - 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых является гражданином Франции.

4 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании. По информации российского посольства в королевстве, иск, на основании которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности.

Ранее Минобрнауки РФ создало специальную комиссию для проверки фактов, связанных с арестом судна "Академик Иоффе" в порту Скаген.