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Число заражений коронавирусом в Псковской области снизилось за неделю на 5%

Общее число заболевших приблизилось к 64,5 тыс. человек

ПСКОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Динамика заражения коронавирусом на территории Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к 64,5 тыс. человек, снизилась за неделю на 5%. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

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"Впервые с сентября зафиксировано снижение заболеваемости - за неделю оно составило почти 5%", - написал губернатор. Он уточнил, что за последние сутки коронавирус выявлен у 267 человек.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 64 340, выздоровели 55 109 человек, 1 025 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. По данным портала стопкоронавирус.рф на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в Псковской области составляет 54,3%.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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